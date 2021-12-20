الديمقراطي يحدد موعد الاعلان عن مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية والاتحاد الوطني يرد: تصريحات مستفزة والمنصب استحقاقنا

2021/12/20 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي

الكردستاني، محما خليل، اليوم الاثنين،

أن حزبه سيعلن عن اسم رئيس الجمهورية

بعد عقد جلسة البرلمان الاولى،

فيما رد الاتحاد الوطني الكردستاني،

ان منصب رئاسة الجمهورية هو من

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