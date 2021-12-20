نادال يعلن إصابته بكورونا قبل انطلاق بطولة أستراليا

2021/12/20 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب نادال، عبر حسابه على تويتر “أهلًا بكم.



أردت إعلان أن عند عودتي إلى الوطن بعد المشاركة في بطولة أبو ظبي، أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كورونا عقب الوصول إلى إسبانيا”.

وقالت صحيفة “ماركا” إن نادال خامس لاعب تنس إسباني من النخبة، يأتي اختباره إيجابيًا لفيروس كورونا، بعد فرناندو فيرداسكو وكارلوس ألكاراز وأليخاندرو دافيدوفيتش وروبرتو كارباليس.

وأضافت أن إصابة نادال تمثل نكسة خطيرة، وتهدد سفره إلى ملبورن في 29 ديسمبر/كانون أول للمشاركة في بطولة أستراليا التي ستبدأ يوم 4 يناير/كانون ثان.

وذكرت أن البروتوكولات الطبية، تجبر نادال على البقاء في العزل الصحي لمدة أسبوع، ثم الحصول على اختبار سلبي لمغادرة العزل.

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