ناد سعودي كبير يعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا

2021/12/20 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النصر السعودي، الإثنين، إصابة لاعبين بفيروس كورونا خلال إجرائه الفحوصات الدورية لأفراد الفريق بعد المباريات

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