2021/12/20 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MIJVM7MANVA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشعان الجبوري يعتذر لنجم الربيعي على الهواء مباشرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشعان الجبوري يعتذر لنجم الربيعي على الهواء مباشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).