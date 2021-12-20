"الاخطبوط".. شبكة غير معلنة تمتص جيوب فقراء ديالى

2021/12/20 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين، عن ما اسماها الاخطبوط وهي شبكة غير معلنة تمتص جيوب فقراء ديالى.

‏وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "بعض الجهات المتنفذة تمتلك شبكة غير معلنة تمارس ضغوط على بعض الدوائر للسيطرة عن عقارات او اماكن من اجل تاجيرها مقابل اجر شهري بمبالغ مالية مستفيدة من ازمة البطالة التي تدفع مئات الشباب لدفع اغلب ارباحهم من اجل الظفر بامتار قليلة في أي شارع داخل الاسواق".

‏وأضاف أن "الاخطبوط وهو تسمية يطلقها على شبكة الجهات المتنفذة والتي هي بمثابة اذرع ومكاتب اقتصادية تمارس ادوار موثرة على بعض الاسواق"، مؤكدا أن "بعض الدوائر تدرك جيدا مايحصل وانه يمثل تجاوز صارخ على القانون لكنها تلتزم الصمت خشية الدخول في حراك ساخن مع قوى متنفذة جدا".

‏وأشار إلى أن "مكاتب القوى المتنفذة الاقتصادية تحصل على ملايين الدنانير شهريا من خلال شبكة الاخطبوط التي تتسع من خلال اشخاص يثيرون خوف المدنيين من خلال الادعاء الانتماء لهذه الجهة وتلك وانهم قادرين على فعل الكثير".

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