بلجيكا توافق على بدء تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

2021/12/20 | 17:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وافقت سلطات الصحة في بلجيكا، اليوم الاثنين على البدء في تطعيم الأطفال بين سن 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا.وقالت السلطات إن التطعيم موصى به بقوة للأطفال الذين يعانون من حالات تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19.وستتم دعوة أولئك الأطفال لتلقي لقاحاتهم كأولوية قبل نهاية الشهر الجاري.ووافق مشرعو الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي […]

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