2021/12/20 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، اليوم الإثنين، أن العراق ماض إلى تنفيذ خطط جادة ومهمة تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للطاقة، فيما أشار إلى أن البلد بحاجة إلى حلول فعلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: ماضون لتنفيذ خطط تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للطاقة المركز الخبري الوطني.

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