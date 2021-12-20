خبراء: متحور أوميكرون مؤشر على نهاية فيروس كورونا وإضعافه

2021/12/20 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوصلت نتائج بحث أجراه خبراء، إلى أن متحور أوميكرون قد يكون مؤشراً على بداية نهاية فيروس كورونا وإضعافه.وقال الباحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومنسق البحث الإيلافي حول كورونا والعوامل الوراثية المؤثرة في خطورة الإصابة، أحمد الرباعي، إن "بحثاً تونسياً لمتخصصين في البيولوجيا توصل إلى أن متحور "أوميكرون" الذي يبدو أقل خطورة من سلالات كورونا السابقة قد يكون مؤشراً على بداية نهاية الفيروس وإضعافه"، لافتاً إلى أن "هذا الاستنتاج توصل إليه خبراء بهذا المشروع الذي كشف عن نتائجه في جامعة صفاقس".وأكد الرباعي، أن "اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا ساهمت في إنقاذ عدد كبير من الأرواح البشرية التي كانت ستزهق كما حصل ذلك في مناسبات سابقة عبر التاريخ ومنها الإنفونزا الاسبانية لسنة 1918 التي دامت 3 أو 4 سنوات قبل أن تختفي باكتساب البشرية المناعة الجماعية ولكن الثمن كان باهضا وتراوح بين 50 إلى 100 مليون حالة وفاة".وأضاف، أنه "على الرغم من سرعة الانتشار الكبيرة التي يتميز بها "أوميكرون" فإن الخوف الكبير الذي أبداه عدد من الاطراف منه "مبالغ فيه" وهو ما أكدته عديد المقالات العلمية الموثوق بها التي ارتكزت بالخصوص على محدودية خطورة الأعراض التي يفرزها".

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