مذاخر بغدادية تغص بأدوية مهربة.. الاستخبارات تضبط وجبة جديد

2021/12/20 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة وعدد من المتهمين في اربع مذاخر بالعاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "باشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تواصل الوكالة عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالادوية المهربة وغير المرخصة".

وأضافت، أنه "من خلال ورود معلومات بوجود مذاخر تتاجر بالادوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة وبالتعاون مع مفارز تفتيش وزارة الصحة حيث اثمرت العملية عن تفتيش اربع مذاخر وضبط كميات كبيرة من الادوية و القاء القبض على اربع من المتهمين، بمنطقة الحارثية في بغداد".وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات اصوليا".

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