2021/12/20 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الفصل الثالث : في الإسلام : المرأة ( زوج ) والرجل ( زوج ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى )الباب الأول : لمحة عامةالفصل الثالث : في الإسلام : المرأة ( زوج ) والرجل ( زوج ) أولا : الزوجية فى كل ما خلق الرحمن جل وعلا ، ولا لفضل على زوج دون الآخر الله جل وعلا هو وحده الأحد الواحد القهار ، الذى ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفصل الثالث : في الإسلام : المرأة ( زوج ) والرجل ( زوج ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفصل الثالث : في الإسلام : المرأة ( زوج ) والرجل ( زوج ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).