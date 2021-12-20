وزير النفط يدعو إلى عمل جماعي لصناعة مستقبل الطاقة في العراق

2021/12/20 | 17:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، ان مستقبل الطاقة في العراق واعد بما يمتلكه من قدرات كبيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية وتقلبات السوق النفطية العالمية، مشيرا الى اهمية التاسيس لإيجاد حالة تكاملية لصناعة الطاقة في البلاد تتضمن جميع القطاعات.جاء ذلك بكلمة ألقاها في “الملتقى الوزاري لآفاق طاقة …

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