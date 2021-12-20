كيف تتواصل مع الآخرين دون متاعب أثناء بحثك عن وظيفة؟

2021/12/20 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون عملية التواصل مع الآخرين في مجال العمل مربكة بالنسبة للبعض، ولكنها تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير حياتك المهنية.

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