وزير النفط: النمو السكاني يفرض زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية

2021/12/20 | 17:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير النفط، احسان عبدالجبار، الأحد، أن العراق يمتلك قدرات كبيرة، على رغم التحديات الاقتصادية والصحية، مشيراً إلى أن مستقبل الطاقة في البلاد "واعد".

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وقال وزير النفط، في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل نقلها بيان لوزارة النفط، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الأول 2021)، إن "مستقبل الطاقة في العراق واعد بما يمتلكه من قدرات كبيرة ، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية وتقلبات السوق النفطية العالمية"، مشيراً إلى "أهمية التاسيس لإيجاد حالة تكاملية لصناعة الطاقة في البلاد تتضمن جميع القطاعات"

وبحسب البيان فإن "الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل نظمه المجلس الوزاري للطاقة وبحضور وزراء النفط والمالية والموارد المائية، وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين ورئيس جامعة الدفاع العسكرية".

وقال وزير النفط إن "العراق ماض الى تنفيذ خطط جادة ومهمة تهدف الى زيادة الانتاج والاستثمار الامثل للطاقة تحقيقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، بالاضافة الى تنفيذ التزامات العراق بشأن تقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري".

وأضاف أن "العراق يحتاج خلال السنوات المقبلة الى زيادة في انتاج الطاقة الكهربائية تتناسب مع زيادة نسبة النمو السكاني الذي يشهده العراق سنويا"، مشيراً إلى "أهمية تأمين ورصد الموازنات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع انتاج الطاقة لتغطية الحاجة والاستهلاك المحلي".

وولفت اسماعيل إلى أن "العراق حقق تقدما ملحوظا بشان استثمارالغاز، وهناك نقاشات ومفاوضات مع شركات عالمية لتطوير الحقول الغازية في البلاد بالاضافة للجهد الوطني"، مؤكداً "الدعم الحكومي لمشاريع استثمار الغاز والتحول للطاقة النظيفة"، ومشيراً إلى أن "العراق قد ابرم العديد من عقود انتاج الكهرباء من اجل استثمار الطاقة الشمسية، فضلاً عن توقيع عقود اخرى لتلبية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية".

وثمن الوزير "الحضور المثمر للوزراء ورؤاهم ومقترحاتهم لافاق الطاقة المستقبلية للعراق مثنيا على دورالمكتب الاعلامي و القائمين على اعداد وتنظيم الملتقى"، مؤكداً على "اهمية تكرار مثل هذه الفعاليات التي من شانها اشاعة ثقافة الحوار والتكامل لتطوير صناعة الطاقة في البلاد".

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