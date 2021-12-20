“سبايدر مان” الجديد يحقق ثالث أعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود

2021/12/20 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فيلم “سبايدر مان: نو واي هوم” (سبايدر مان: لا سبيل للعودة) 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل الفيلم رقما قياسيا خلال جائحة فيروس كورونا واحتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود، حتى مع بدء تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”.

وفي جميع أنحاء العالم، حقق الفيلم 334.2 مليون دولار إضافية في مطلع هذا الأسبوع بإجمالي بلغ 587.2 مليون دولار، وفقا لتقديرات شركة سوني الموزعة للفيلم.

ويلعب دور البطولة في ثالث أفلام “سبايدر مان” الممثل توم هولاند والممثلة زندايا، ويشارك به عدد من نجوم النسختين السابقتين.

وقال توم روثمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “موشن بيكتشر غروب” المملوكة لـ “سوني بيكتشرز إنترتينمنت”، في بيان “الإيرادات التاريخية في بداية عرض سبايدر مان خلال عطلة نهاية الأسبوع (مطلع هذا الأسبوع) بجميع أنحاء العالم، وفي ظل العديد من التحديات، تؤكد مجددا مدى التأثير الثقافي الذي لا مثيل له الذي يمكن أن تحدثه الأفلام التي تعرض حصريا في دور العرض السينمائي”.

وحطمت مبيعات التذاكر الأمريكية والكندية حتى أكثر التوقعات تفاؤلا خلال الأسبوع الماضي عندما اعتبر المحللون أن تحقيق إيرادات تصل 200 مليون دولار هو أمر بعيد المنال.

ولم يسبق “سبايدر مان: نو واي هوم” في تحقيق أكبر الإيرادات في بداية العرض تاريخيا سوى “أفنجرز: إند جيم” (المنتقمون لعبة النهاية) و”أفنجرز: إنفينيتي وور” (المنتقمون: الحرب اللانهائية).

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