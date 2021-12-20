مروحة مضيئة لتبريد أجهزة آيفون عبر إتصال MagSafe

2021/12/20 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرف شركة RAZER بتقديمها لملحقات احترافية مضيئة للاعبين، ولذلك عندما قررت تصميم ملحقات أجهزة آيفون اعتمدت على المبدأ نفسه بتقديم ملحقات احترافية مضيئة للأجهزة، ولكن هذه المرة قدمت مروحة لتبريد أجهزة آيفون تعمل عبر اتصال MagSafe وتضيء بألوان RGB متنوعة.

وتوفر شركة Razer هذه المروحة في نسختين مختلفين.



تستخدم الأولى اتصال MagSafe لتمسك هاتفك، وتستخدم الثانية حاملًا معتادًا.

وتطلق الشركة على هذه المروحة اسم the Razer Phone Cooler Chroma مثل أغلب ملاحقاتها الموجهة للألعاب وتمتلك إضاءة RGB.

تصميم مروحة تبريد آيفون من Razer

يحتوي موقع الشركة على شرح تفصيلي لطريقة عمل المروحة وتصميمها، وهي مثل جميع ملحقات Razer تعمل بكفاءة.

وتستخدم المروحة لوحة تبريد معدنية تلتصق مباشرةً بالهاتف في أقرب نقطة للمروحة.



وتجد خلف هذه اللوحة موزعًا للحرارة وبعد ذلك مروحة مزودة بسبعة شفرات لتوزيع الحرارة والتخلص منها.

ويتم إضاءة هذه المروحة عبر غلاف مزود ب 12 نقطة إضاءة مختلفة تعمل بتقنية LED RGB لتضيء بألوان مختلفة يمكنك تخصيصها.

وتدعم المروحة الإضاءة بأكثر من 16 مليون لون مرة واحدة، ويمكنها استخدام مختلف التأثيرات والتوزيعات الخاصة بالإضافة.وتقول Razer بأن هذه المروحة موجهة لمحبي ألعاب الهواتف المحمولة، حيث تزداد درجة حرارة الهواتف عندما تستمر في استخدامه لفترات طويلة.

ولا تمتلك المروحة أي بطاريات مبنية بداخلها، ويعني ذلك أنك تحتاج لتوصيلها بمصدر طاقة حتى تعمل بشكل مستمر.

ويعني ذلك أنك تحتاج لتوصيلها بمنفذ طاقة مثل بنك طاقة أو منفذ طاقة في الحائط حتى تعمل.



كما لا تعمل المروحة عبر منفذ الطاقة في الهواتف وذلك لأنه لا يوفر الطاقة الكافية لها.

ويعتبر هذا أمرًا مزعجًا للكثير من المستخدمين الذين يحبون اللعب عبر هواتفهم وكون الهواتف خفيفة الوزن وسهلة الحمل.

ويجعلك هذا تحتاج إلى حمل بنك طاقة خاص لتوفير الطاقة لهذه المروحة في جميع الأوقات وأثناء استخدامها.

ويمكنك الحصول على هذه المروحة مباشرةً عبر موقع الشركة بسعر 60 دولار لأي من النسختين.

كما تعمل النسخة الغير مزودة بتقنية MagSafe مع هواتف أندرويد أو أي هاتف آيفون قديم لا يمتلك التقنية.

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