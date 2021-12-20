وزير النفط: العراق بحاجة لحلول فعلية لمعالجة مشكلة الاقتصاد الأحادي

2021/12/20 | 17:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، اليوم الإثنين، أن اقتصاد العراق يعتمد على النفط الخام بحدود 90%، فيما أشار إلى أن البلد بحاجة إلى حلول فعلية للخروج من مشكلة الاقتصاد الأحادي الجانب.وقال عبد الجبار، في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل، إن “الملتقى هو تأسيس لحالة جديدة من النقاش بين القطاعات […]

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