النبأ تكشف تفاصيل اختراع علاج عراقي لمواجهة انفلونزا الطيور

2021/12/20 | 17:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل على تحسين الزيادة الوزنية وكفاءة تحويل الغذاء لقطعان فروج اللحم.

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