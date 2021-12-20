"أضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط".. السعودية تستضيف أكثر من 700 ألف شخص على مدار 4 أيام

2021/12/20 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر أكثر من 700 ألف شخص مهرجان الموسيقى "Soundstorm" الذي استمر 4 أيام في العاصمة السعودية، الرياض، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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