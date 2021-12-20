2021/12/20 | 17:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، عن تمكن وكالة الاستخبارات، من ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة وعدد من المتهمين في اربعة مذاخر في بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الاول 2021)، انه "باشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تواصل مفارز وكالة الاستخبارات عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالادوية المهربة وغير المرخصة، وخلال ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود مذاخر تتاجر بالادوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة وبالتعاون مع مفارز تفتيش وزارة الصحة".

واضاف البيان ان "العملية أسفرت عن تفتيش اربعة مذاخر وضبط كميات كبيرة من الادوية والقاء القبض على اربعة من المتهمين بمحافظة بغداد تحديداً منطقة الحارثية، إذ تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات اصوليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أدوية مهرّبة واعتقال متهمين بحملة أمنية على 4 مذاخر في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أدوية مهرّبة واعتقال متهمين بحملة أمنية على 4 مذاخر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).