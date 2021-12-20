محافظ ذي قار ينفي استقالته عن منصبه

2021/12/20 | 18:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفى محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الأنباء التي تحدثت عن استقالته من نصبه.

وقال الخفاجي في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "لم أقدم أي أستقالة ولا زلت أمارس مهامي محافظًا لذي قار".

وأوضح أنّ "ما يسرب مجرّد شائعات"، داعيًا "أبناء المحافظة إلى الهدوء والحفاظ على استقرار المحافظة".

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