اتحاد التايكوندو العراقي يؤكد نجاح البطولة تنظيميا وفنيا

2021/12/20 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد امين عام اتحاد التايكوندو العراقي، محمود عباس، اليوم الاثنين، نجاح بطولة التايكوندو العراقية تنظيميا وفنيا.

وقال عباس في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "يؤكد نجاح بطولة العراق بالتايكوندو التي اختتمت اليوم في كلا الجانبين الإداري أو الفني".

وبين أن "البطولة شارك بها 46 ناديا بواقع 291 لاعبا، والذين تنافسوا على ثمانية أوزان مختلفة".

وأوضح أن "نادي الشرطة فاز بالبطولة و تلاه أمانة بغداد و الشورجة"، مشيرا إلى أن "البطولة افرزت مواهب جديدة خاصة من فرق الشباب التي تم اختيارهم للمنتخب الوطني الذي سيقيم معسكرا في كانون ثاني المقبل لأجل الاستعداد للبطولة العربية التي ستقام في شباط العام المقبل في دبي".

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