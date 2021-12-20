تحديد موعد إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي

2021/12/20 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزارة الداخلية: إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي

• من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء للدخول

• 24 ساعة للخروج يوميا للأفراد والشاحنات ابتداء من الأربعاء المقبل 22/12/2021

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