خشية موجة سيول جارفة.. ديالى تعيد الاستنفار على الشريط الحدودي مع ايران

2021/12/20 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى افاد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، بإعادة الاستنفار على الشريط الحدودي مع ايران شرق ديالى بعد تقارير الانواء الجوية خشية من موجة سيول وفيضانات جارفة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الاستنفار في كل المدن الحدودية مع ايران ومنها القرى بدء من الان بعد تقارير من الانواء الجوية عن توقعات بهطول امطار غزيرة في الساعات الماضية ما قد يؤدي الى بروز سيول جارفة".

واضاف الخزاعي، ان "هناك حالة ترقب للأجواء المناخية وبيان مستجداته على مدار الساعة من اجل اتخاذ كل مايلزم لدرء مخاطر السيول فيما لو شكلت خطورة على حياة الاهالي خاصة سكان القرى الحدودية او القريبة من مجرى تدفق السيول في الوديان العميقة سواء في ترلساق او غيرها".

ولفت الى ان "هطول الامطار له ايجابيات كبيرة ابرزها زيادة خزين المياه الجوفية واعطاء توازن للبيئة بالإضافة الى تأثيرها على البساتين والاراضي الزراعية التي تعيش جفاف قاس منذ 9 اشهر متتالية".

وتعد مناطق شرق ديالى القريبة من الحدود العراقية – الايرانية الاعلى في معدلات هطول الامطار الموسمية.

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