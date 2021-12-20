ديالى تطلق استمارة الكترونية لخريجي الكليات والمعاهد العاطلين عن العمل

2021/12/20 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أطلقت محافظة ديالى الاستمارة الالكترونية للخريجين العاطلين عن العمل من حملة الشهادات البكالورويس والدبلوم .وقال ياسر بدر مدير اعلام المحافظة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / استجابة لمطالب المعتصمين اطلقت ادارة ديالى المحلية استمارة الكترونية لخريجي الكليات والمعاهد العاطلين عن العمل لغرض مفاتحة امانة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة الاتحادي من اجل استحصال الموافقات على منحهم الدرجات الوظيفية الشاغرة في المؤسسات الحكومية في المحافظة .وكان المئات من خريجي الكليات والمعاهد خرجوا بتظاهرات سلمية امام مبنى محافظة ديالى للمطالبة بفرص التعيين أسوة ببقية المحافظات الاخرى ./انتهى

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