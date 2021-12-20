2021/12/20 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اصدر الفنان ادهم نابلسي، اليوم الاثنين، قرار اعتزاله الغناء بشكل نهائي.ونشر نابلسي مقطع فيديوي على حسابه في الانستغرام يوضح سبب اعتزاله الغناء بشكل نهائي.ووفقا لما صرح به ادهم نابلسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنان أدهم نابلسي يعتزل الغناء المركز الخبري الوطني.

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