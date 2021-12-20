2021/12/20 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على امرأة متهمة بقضية انتحال صفة في بغداد .وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على امرأة متهمة بقضية انتحال صفة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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