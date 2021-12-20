2021/12/20 | 18:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5DVmtmCMuro

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناظم الشبلي: لم نطلب حماية من السيد مقتدى الصدر | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناظم الشبلي: لم نطلب حماية من السيد مقتدى الصدر | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).