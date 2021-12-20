2021/12/20 | 18:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aIg9w5lYH3I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمطار في مناطق وسط البلاد وجنوبها والموارد المائية تعلن احتواء السيول وتخزينها للموسم المقبل| نشرة 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمطار في مناطق وسط البلاد وجنوبها والموارد المائية تعلن احتواء السيول وتخزينها للموسم المقبل| نشرة 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).