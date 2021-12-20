العراق في أدنى معدلات الازدهار ضمن مؤشر الرخاء العالمي

2021/12/20 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حل العراق في المرتبة 142 عالميا من أصل 167 دولة، وذلك في مؤشر الرخاء والازدهار العالمي لعام 2021 الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني الذي يستند على مؤشرات النمو الاقتصادي ونوعية الحياة إضافة الى الصحة والتعليم.

وحلت الامارات في المرتبة الأولى عربيا تلتها قطر والبحرين وعلى الصعيد العالمي جاءت الدنمارك في رأس قائمة أكثر الدول ازدهارا ومن ثم النرويج والسويد.

وبحسب المؤشر فان العراق تراجعا خمس مراتب عن العام الماضي في الرخاء والازدهار العالمي.

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