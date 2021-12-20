فاوتشي يحذر: متحور أوميكرون سيهيمن هذا الشتاء

2021/12/20 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور أنتوني فاوتشي إن الولايات المتحدة من المرجح أن ستمر بشتاء قاسٍ على الأرجح، حيث ينتشر متحور "أوميكرون" من كوفيد-19 بسرعة، مما يجهد نظام الرعاية الصحية الذي يعاني بالفعل من متحور "دلتا".

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