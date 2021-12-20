المرور توضح بشأن استحصال مليونين دينار مقابل تسجيل الدراجات

2021/12/20 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت مديرية المرور العامة، الأحد، استحصال رسوم مالية، بقدر مليونين أو ثلاثة عن تسجيل الدراجات النارية.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد حيدر كريم، للقناة الرسمية، إن “الرسوم التي تفرضها المديرية على أصحاب الدراجات واضحة وثابتة، ولا يمكن التلاعب بها، سواءً خفضها أو رفعها”.وأضاف، أن “الدراجة ذات العجلتين يكون تسجيلها …

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