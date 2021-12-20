أدهم نابلسي يعتزل الغناء ويستدل بآية من سورة الذاريات

2021/12/20 | 18:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي، الاثنين، اعتزاله الغناء بشكل نهائي، موضحاً ان الغناء ليس هدف وجوده بالحياة.

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وقال نابلسي في مقطع فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلع عليه "ناس" (20 كانون الأول 2021)، إن "كل شخص فينا لديه أهداف في الحياة، ودائماً يحاول يحققها ويتعب من أجلها، لكن هل سألت نفسك عندما تصل إلى هذا الهدف، هل ستحس بالإنجاز، وهل ستضع أهدافا جديدة أم تتوقف؟..



بصراحة هذا الي خطر ببالي ومش هذا الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة".

وأضاف نابلسي أن "الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة هو من أجل عبادة ورضاة رب العالمين، كما قال تعالى (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون)"، موضحاً انه "ليس مشكلة ان تكون لديك أهداف في الحياة بل على العكس وجود الأهداف شيء صحي جداً، لكن أن يكون هذا الهدف ملاصق لهدف وجودك بالحياة وهو عبادة رب العالمين".

وأاشار نابلسي إلى أن "الهدف الذي كنت ماشي فيه وأحاول تحقيقه بصراحة لم يكن يرضي رب العالمين، والناس المقربين مني يعرفوا من زمان كنت أقول راح يجي يوم أن أوقف..



الحمدلله وبفضل الله اجة هذا اليوم وهذا الخبر السعيد هو أني اعتزلت الغناء".

وختم الفنان الأردني بالقول: "اشكركم على دعمكم المستمر واتمنى ان يستمر دعمكم للأمام وهذه ليست النهاية بالعكس راح تشوفوني اكثر وتتعرفوا علي اكثر وعلى طبيعتي واتمنى تشاركوني برحلتي الجديدة".

وأدهم ذياب فريد النابلسي (20 نوفيمبر 1993- ) مغني أردني من مواليد عمان، كان متسابقًا في البرنامج الغنائي «اكس فاكتور» وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية في البرنامج ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

واستطاع أن يتخطى الصف الأول باغنيته (هو الحب) التي لحنها بنفسه و التي حصلت على 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر، كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.

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