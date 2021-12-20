2021/12/20 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لا تكاد تقف أنباء الفيضانات والأعاصير المدمرة حول العالم، بدءًا من بلدان أميركا الشمالية مرورا بالشرق الأوسط، وإلى جنوب شرق آسيا، كما لو أن غضب الطبيعة بات عابرا للقارات.في منطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غضب الطبيعة العابر للقارات ..



الفيضانات تبتلع آسيا المركز الخبري الوطني.

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