ما نسبة من يعيش تحت خط الفقر بالعراق؟.. حقوق الإنسان تذكر أرقاماً مرعبة!

2021/12/20 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الإثنين، ان نسبة 25 % من الشعب يعيشون دون خط الفقر في احصائية جديدة تعلن عنها الهيئة مع نهاية السنة بحسب مؤشرات التخطيط.

وقال عضو المفوضية علي البياتي لـ(بغداد اليوم ) ان "عوامل الفقر تساهم في انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع وبتالي فأن الوزارات المعنية مطالبة بأيجاد الحلول اللازمة للتقليل من هذه النسبة وانهائها بشكل كامل".

وأضاف البياتي ان "ارتفاع نسبة الفقر امر خطير لكون العراق بلد فيه موارد كثيرة اذا تم استغلالها فسيكون وضع الفرد المعيشي افضل مما يعيشه حاليا".

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