مجلس الخدمة يعلـن نتائج قبول تعيينات العلوميين

2021/12/20 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلـن مجلس الخدمة الاتحادي ، اليوم الاثنين ، نتائج قبول تعيينات العلوميين ، مشيرا الى ابلاغ دوائر الصحة في المحافظات بإرسال ممثل لاستلامها./انتهى5للاطلاع وتصفح نتائج القبول ، يرحى الضغط على الرابط الالكتروني ادناه ..http://apply.fpsc.gov.iq

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