2021/12/20 | 18:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعلام الأمني: ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة وعدد من المتهمين بأربعة مذاخر في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/20 | 18:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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