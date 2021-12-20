موسكو تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان

2021/12/20 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين ردا على إجراء مماثل اتخذته برلين الأسبوع الماضي بعد اتهامها موسكو بتدبير اغتيال معارض شيشاني في ألمانيا العام 2019.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أعلنت فيه طرد الدبلوماسيين، إن "الطرف الروسي يرفض في شكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها والمنفصلة عن الواقع في شأن ضلوع كيانات رسمية روسية في هذه الجريمة".وأعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي، أن "اثنين من موظفي سفارة موسكو لديها شخصيتين غير مرغوب فيهما"، عقب إصدار حكم بسجن مواطن روسي مدى الحياة بتهمة اغتيال قائد ميداني شيشاني سابق في برلين عام 2019.من جانبها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أن "قرار برلين الأخير لن يبقى بدون رد مناسب من قبل موسكو".

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