الكويت تضع شرطاً لاكتمال التحصين ضد كورونا وإجراءات جديدة للوافدين

2021/12/20 | 18:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: اعتمدت حكومة الكويت، خلال اجتماعها الأسبوعي، شرطاً جديداً لاكتمال حالة التحصين للأفراد ضد فيروس كورونا.وذكر مركز التواصل الحكومي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، أن على من مضى 9 أشهر على تلقيه …

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