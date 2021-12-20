تشابكات الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا - جواد بشارة

2021/12/20 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة تشابكات الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية القادمةإعداد وترجمة د.



جواد بشارةفاليري بيكريس وإريك زيمور ومارين لوبن يجبرون ماكرون على تغيير استراتيجيته الانتخابية.فقبل أقل من أربعة أشهر من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، سيتنافس ثلاثة أبطال متشددين من اليمين واليمن المتطرف على المركز الثاني في الترتيب، وهو الذي يفتح الطريق أمام المواجهة النهائية بين من يفوز منهم وبين الرئيس الحالي ......





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