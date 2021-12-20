تحرير ماركس من الخرافات..! تحرير أم تفهرس؟ - عذري مازغ

2021/12/20 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ "تحرير ماركس من الخرافات والأساطير!" عنوان مثير بحق ومشوق أيضا، وهي سلسلة مقالات للكاتب العراقي المتميز عبد الحسين سلمان (جاسم الجزراوي) قرأت منها 11 جزء منشور بالحوار المتمدن (إلى حدود اليوم حيث أعتقد أن هذه السلسلة لم تنتهي بعدا) لكن فوجئت بشئ ما لم يثر في نفسي على الأقل تلك الحماسة التي يثيرها العنوان ، باستثناء الجزء الخامس المذيلة بترجمة لنص لفرانسيس وين تقدم إفادة خاصة كتحوير لهامش مرجعي حول ......





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