2021/12/20 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d4D1Sz3HG3M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعلم الفرفوش يثير دهشة العراقيين بطريقة تدريسه للطلبة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المعلم الفرفوش يثير دهشة العراقيين بطريقة تدريسه للطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).