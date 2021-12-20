2021/12/20 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعتزم السلطات التركية، رفع أسعار البنزين، بمقدار 62 قرشا، والديزل 55 قرشا للتر، والغاز المسال 57 قرشا، منتصف ليل الغد الثلاثاء.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الثانية في 3 أيام..



زيادة أسعار الوقود في تركيا المركز الخبري الوطني.

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