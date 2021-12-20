2021/12/20 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت الهيئة العامة للاثار والتراث، اليوم الاثنين، توضيحا حول هدم بيت “الخضيري” في بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يوم امس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من هيئة التراث حول هدم بيت “الخضيري” في بغداد المركز الخبري الوطني.

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