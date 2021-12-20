2021/12/20 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، ان مستقبل الطاقة في العراق واعد بما يمتلكه من قدرات كبيرة ، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية وتقلبات السوق النفطية العالمية.

واشار عبد الجبار خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل” الذي نظمه المجلس الوزاري للطاقة الى “اهمية التاسيس لإيجاد حالة تكاملية لصناعة الطاقة في البلاد تتضمن جميع القطاعات”.



وقال إن “العراق ماض الى تنفيذ خطط جادة ومهمة تهدف الى زيادة الانتاج والاستثمار الامثل للطاقة تحقيقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة ، بالاضافة الى تنفيذ التزامات العراق بشأن تقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري”.

واضاف ان “العراق يحتاج خلال السنوات المقبلة الى زيادة في انتاج الطاقة الكهربائية تتناسب مع زيادة نسبة النمو السكاني الذي يشهده العراق سنويا”، مشيرا الى “اهمية تأمين ورصد الموازنات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع انتاج الطاقة لتغطية الحاجة والاستهلاك المحلي”.

وتابع ان “العراق حقق تقدما ملحوظا بشان استثمار الغاز، وهناك نقاشات ومفاوضات مع شركات عالمية لتطوير الحقول الغازية في البلاد بالاضافة للجهد الوطني”، مؤكداً “الدعم الحكومي لمشاريع استثمار الغاز والتحول للطاقة النظيفة”، مشيراً الى ان “العراق قد ابرم العديد من عقود انتاج الكهرباء من اجل استثمار الطاقة الشمسية ، فضلاً عن توقيع عقود اخرى لتلبية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي:مستقبل الطاقة واعد ونهدف الى زيادة الانتاج والاستثمار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي:مستقبل الطاقة واعد ونهدف الى زيادة الانتاج والاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).