ولادة طفلة بأسنان في مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت

2021/12/20 | 18:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت، حالة ولادة نادرة.وقال مصدر ان”مستشفى الزهراء شهدت ولادة طفل باسنان كاملة”.واضاف، انه”بحسب الاطباء هذه حالة نادرة وان الطفل سيلم وخال من اي تشوهات خلقية”.

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