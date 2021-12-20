’قيادي بالفتح’: الصدر لم يحدد ما هية الاغلبية التي تحدث عنها “سياسية ام شيعية”

2021/12/20 | 18:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين عضو تحالف الفتح ،احمد الكناني، الاثنين، بأن “مصطلح الأغلبية يتحمل الكثير من الاحتمالات ونجهل قصد الصدر به لغاية ألان”.وقال الكناني، في تصريح صحفي ، أن “الصدر أطلق في اجتماعه الأخير مع قوى الإطار خيار حكومة الأغلبية، إلا انه لم يحدد نوع الأغلبية التي ينشدها وهل يقصد أغلبية شيعية آو أغلبية …

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