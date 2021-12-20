الثقافة: ترميم لوحة عمرها 47 عاماً

2021/12/20 | 18:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، إنجاز ترميم إحدى لوحاتها المهمة في المتحف الوطني للفن الحديث.

وذكرت الدائرة في بيان لها أن “اللوحة تعود للفنان صلاح چياد قام برسمها في العام ١٩٧٤، حيث قام بترميمها الفنان علي كاظم من شعبة ترميم الاعمال الفنية والمتحفية التابعة للمتحف”.

وتابعت، “اللوحة بقياس ٩٤ *١١٠ سم، بألوان الزيت على كانفاس، وكانت تعاني من أضرار الأتربة مع شقوق مختلفة الاحجام، فضلاً عن تقشير لوني في بعض مناطقها، مع تمزق في احدى اجزائها بطول ٧٠ سم”.

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