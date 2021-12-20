بالفيديو.. الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

2021/12/20 | 18:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدهم نابلسي – إعلان إلاعتزال pic.twitter.com/Qgrc9N5zjk

— Adham Nabulsi (@AdhamNabulsi) December 20, 2021

في خبر مفاجئ لجاهيره أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، وذلك خلال فيديو نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النابلسي: إن كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وأضاف: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين.



بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم… هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

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