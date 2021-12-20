2021/12/20 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت شرطة بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بالقتل وآخر بالتزوير.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “القت مفارز شرطة بغداد المتمثلة بمديرية شؤون السيطرات والطرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بالقتل وآخر بالتزوير في بغداد المركز الخبري الوطني.

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