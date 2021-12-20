2021/12/20 | 18:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت القوة الجوية العراقية، الاثنين، عن الإنتهاء من مهمة ’استثنائية’ لتأمين جسر جوي ينقل البضائع للقوات الأمنية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت القوة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الاول 2021)، ان "القوة الجوية العراقية أنهت مهمتها الثامنة لتأمين جسر جوي لدعم قوات الأمن العراقية لنقل أكثر من 5.5 طناً من البضائع حيث تواصل القوات العراقية المعركة من أجل تحقيق هزيمة داعش الدائمة".

واضاف البيان "كما تواصل القوة الجوية العراقية إظهار قدرتها على دعم الأمن الإقليمي وإنجاز المهمة، لقد تم تمكين هذه المهمة من قبل مكتب التعاون الأمني في العراق في سفارة الولايات المتحدة في بغداد".

وقال العميد في الجيش الأمريكي كيث فيليبس، الملحق العسكري في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بحسب البيان، "تساعد مثل هذه المهام على ضمان وجود جيش عراقي قوي وترمز إلى قوة شراكتنا الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية تنهي مهمة ’استثنائية’ لتأمين جسر جوي ينقل البضائع للقوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية تنهي مهمة ’استثنائية’ لتأمين جسر جوي ينقل البضائع للقوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).